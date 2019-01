Resident Evil 2 : c'est déjà 3 millions Resident Evil 2 : c'est déjà 3 millions

Capcom a vu gros pour Resident Evil 2 et annonce que son remake a déjà dépassé les 3 millions d'unités écoulés à travers le monde depuis son lancement la semaine dernière, ce chiffre combinant les versions physiques (expédiées) et les ventes numériques. Pour info, c'est 500.000 de plus que Resident Evil 7 dans le même laps de temps.



L'éditeur déclare en outre que ce même Resident Evil 7 a récemment passé le cap des 6 millions, que la saga cumule à ce jour 88 millions d'unités livrées depuis 1996.