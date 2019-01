Resident Evil 2 : le contenu de l'édition Deluxe également accessible en DLC Resident Evil 2 : le contenu de l'édition Deluxe également accessible en DLC

Si vous avez déjà précommandé l'édition standard de Resident Evil 2 mais que, réflexion faite, le contenu de l'édition Deluxe vous fait finalement de l'œil, sachez que le Microsoft Store a révélé que le contenu bonus pourra être téléchargé à part sous forme d'un DLC (évidemment payant, et on imagine aux alentours de 10€).



Ce DLC propose pour rappel cinq costumes bonus (deux pour Léon, trois pour Claire) ainsi que l'arme Samurai Edge (Albert), sans oublier la soundtrack bonus qui vous permettra de jouer avec les morceaux de la version PS1. D'ailleurs, la page nous révèle que cela ne concernera pas que la musique : on pourra également utiliser les bruitages d'époque.



Resident Evil 2 sortira vendredi prochain sur PC, PS4 & One.