Square Enix donne les dates de FFX & X-2 et FFXII sur Xbox One et Switch

Square Enix commence à préciser ses plans concernant l'arrivée des anciens épisodes de Final Fantasy sur Xbox One et Switch, et nous apprenons donc quesortira le 16 avril, suivi deux semaines plus tard (30 avril donc) deOn rappelle queetdoivent également sortir sur les deux supports (mais on ne encore quand), tandis qu'on continue de se demander pourquoi l'éditeur a oublié(même sur PS4).