New Super Mario Bros U DX : le trailer Overview

Un peu moins de six millions de joueurs ont pu s'essayer à, ce qui est quand même pas mal (même si clairement aidé par le fait que le jeu a longtemps été refourgué en bundle), mais pourtant sans commune mesure avec les trois autres épisodes de la franchise, que ce soit celui sur 3DS (12 millions) et les deux patrons sur Wii & DS (près de 30 millions chacun !).Du coup, avec un parc de Switch grandissant, Nintendo est conscient qu'il s'agit pour une bonne partie des possesseurs de la machine d'un titre inédit à leurs yeux, et se permet donc d'en faire un trailer overview pour montrer à quoi s'attendre dans cette nouvelle édition. Ceux qui connaissent auront moins de chance d'en trouver l'intérêt, les uniques bonus étant la présence de(si vous ne l'avez pas encore fait) et l'ajout de modes « facile » (avec Toadette) et même « très facile » (avec Carottin).Sortie prévue le 11 janvier 2019.