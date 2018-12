Dreams : la bêta arrivera (enfin) demain

Parole est tenue pour Media Molecule qui livrera bien la bêta deavant la fin de l'année, et donc plus précisément dès demain (heure précise encore à indiquer).Pas de précommande pour y accèder puisqu'il suffira de vous inscrire à la newsletter () pour avoir votre code et pouvoir télécharger dès que possible les quelques Giga imposés, et ce sans avoir besoin du PS Plus.Pour rappel, toutes les créations effectuées durant la bêta se retrouveront dans les serveurs de la version finale. En revanche, pas de compatibilité PS VR pour le moment.- Accessible pour tous dès le 9 janvier.- Se conclura dans tous les cas le 21 janvier.