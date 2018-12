Dreams : la bêta arrivera enfin demain (mais pas pour tout le monde) Dreams : la bêta arrivera enfin demain (mais pas pour tout le monde)

Parole est tenue pour Media Molecule qui livrera bien la bêta de Dreams avant la fin de l'année, et donc plus précisément dès demain si et seulement si vous étiez inscrits au préalable à la newsletter sur leur site officiel.



4Go de téléchargement seulement, et aucun abonnement PS Plus ne sera requis pour cette version d'essai qui s'achèvera le 21 janvier, et qui sera accessible à tous dès le 9 du même mois.



Pour rappel, toutes les créations effectuées durant la bêta se retrouveront dans les serveurs de la version finale. En revanche, pas de compatibilité PS VR pour le moment.