Le plein d'images pour Resident Evil 2

Après le leak, place à la diffusion officielle des nouveaux visuels de Resident Evil 2 qui viennent confirmer le fait que Ada et Sherry seront jouables au coeur même de la campagne principale, et que le relativement invincible Mr.X aura toujours le don de venir nous embêter à partir d'un certain point de l'aventure.



Sortie toujours prévue pour le 25 janvier 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.