Square Enix : possible teasing pour un retour de la franchise Bravely Square Enix : possible teasing pour un retour de la franchise Bravely

Petite rumeur dès ce début de semaine, où l'on découvre que le compte Twitter officiel de la franchise Bravely donne ses félicitations pour le succès d'Octopath Traveler (un million d'exemplaires distribués on rappelle), nous invitant désormais à attendre avec impatience le prochain projet de l'équipe.



La silhouette visible ci-dessous est déjà éloquente, et l'on ajoutera à cela que le compte Twitter de se nomme plus 'Bravely Second' mais 'Bravelyー◯◯◯◯◯', et qu'on nous avait déjà teasé quelque chose à noël dernier avec un artwork d'Edea Lee qui tenait des joycons Switch.



Bref, ça fait beaucoup d'indices et on croise donc les doigts pour une prochaine annonce, si possible pas un portage mais un véritable Bravely Third qui, s'il arrivait, se passerait cette fois dans un tout nouvel univers selon la volonté du producteur. Et mieux vaut vu le recyclage du deuxième épisode.