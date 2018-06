Quelques petites infos pour Ghost of Tsushima Quelques petites infos pour Ghost of Tsushima

Après la joli présentation d'hier, de nouveaux détails ont émergés pour le Ghost of Tsushima de Sucker Punch, à défaut d'avoir une date de sortie concrète autre que la promesse d'un état de développement très avancé.



- La présentation ne montrait pas l'histoire : c'était juste une quête annexes.

- Le scénario s'articulera autour de la lutte contre les Mongoles.

- Les thèmes du jeu ? Boue, Sang et Acier.

- D'autres armes que le katana.

- Sucker Punch a fait en sorte que rien ne soit jamais immobile à l'écran : toujours une impression de mouvements entre les arbres qui bougent à cause du vent, les feuilles, etc.

- Il y aura bien un HUD (contrairement à ce que montrait la vidéo) mais il sera minime.

- Mode photo.

- Voix japonaises (ouf).

- Monde ouvert (on s'en doutait).

- Dès le début de l'histoire, Jin est déjà considéré comme un combattant de légende au Japon, surnommé 'The Ghost'.



On retourne patienter.