Dragon Quest XI : le producteur s'explique un peu sur le retard de la version Switch Dragon Quest XI : le producteur s'explique un peu sur le retard de la version Switch

Lors de la PAX East, Hokuto Okamoto (producteur de Dragon Quest XI) s'est fait rapidement interpeller par GameSpot afin que le peuple sache ce qu'il en est vraiment de la version Switch, toujours sous les radars.



Dans les cordes, Okamoto a fait savoir que cette version était toujours en développement et est assurée à 100 % d'arriver un jour en occident. Au départ, elle devait même sortir en même temps que les versions PC et PS4 (donc le 4 septembre prochain) mais l'homme avoue, c'est plus long que prévu à cause d'un couac de taille : la Switch est bien compatible avec l'Unreal Engine 4 mais à partir d'une version postérieure à celle employée pour le jeu de base sur PS4.



Même si l'explication est raisonnable, certains lèveront tout de même un sourcil face au fait que le titre fut annoncé sur « NX » en juillet 2015, et que plus de trois ans, c'est quand même beaucoup pour adapter son jeu à la version supérieure d'un même moteur.



Mais au moins, il arrive.