Kotaku : Crash Trilogy bientôt sur d'autres supports + Spyro Trilogy bientôt annoncé

Kotaku déclare (par l'intermédiaire de Laura Kate Dale) que Activision préparerait actuellement une compilation Spyro The Dragon Trilogy, avec le même travail de remasterisation que Crash Bandicoot N.Sane Trilogy donc avant tout sur le travail graphique et les animations, mais également une bande-son refaite et un nouveau système de sauvegarde. Il s'agira d'ailleurs toujours de Vicarious aux commandes.



L'annonce sera apparemment faite courant mars, en exclusivité sur PS4 avec compatibilité Pro pour la 4K, tandis que la sortie tomberait en fin d'été, ce qui n'est ici pas surprenant vu que c'est en septembre que le petit dragon fêtera ses 20 ans.



Autre point intéressant : Crash Trilogy comme Spyro Trilogy sont en contrat d'exclusivité d'un an, ce qui veut dire que le premier sortirait sur d'autres supports cette année (comme l'attestaient déjà d'autres sources), tandis que le second attendra 2019 pour débarquer sur PC, One ou Switch, voir les trois en même temps.