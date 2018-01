Halo 6 : toujours pas pour cette année ? Halo 6 : toujours pas pour cette année ?

C'est via le site Halo Waypoint que le studio 343 Industries nous souhaite ses vœux, promettant pour 2018 de nouvelles aventures, rajoutant un gros sous-entendu pour ne pas rester trop évasif. En effet, le message ajoute de suite un : « Non, pas ces aventures, mais plein de choses passionnantes, dont quelques unes qui pourraient vous surprendre plus que d'autres. »



Une manière de dire que l'heure ne semble pas encore être à Halo 6 (dernier épisode de la trilogie prométhéenne) mais éventuellement à « autre chose ». Notons d'ailleurs que si Halo 6 ne sort pas en cette fin d'année, la série connaîtra ainsi la plus longue pause de son histoire entre deux épisodes canoniques.