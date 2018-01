Microsoft confirme la mort de Kinect Microsoft confirme la mort de Kinect

Microsoft a mis trois mois pour confirmer ce qui était un simple secret de polichinelle : Kinect est officiellement mort avec l'arrêt total de la production, faute de demande évidemment et ce n'est pas les quelques broutilles remasterisées en fin d'année dernière (dont Disney Adventures) qui ont changé quelque chose à la situation.



Déjà compliqué à trouver pour les intéressés, la caméra devrait petit à petit disparaître de tous les stores, et qui sait faire un jour le bonheur des spéculateurs, déjà au garde-à-vous pour refourguer le simple adaptateur One S & PC à plus de 100€ (alors qu'il en coûtait 40 de base).



(Source : Polygon)