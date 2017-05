[Rumeur] Batman Arkham 4 : pas encore officialisé, déjà rebooté chez Warner Montréal [Rumeur] Batman Arkham 4 : pas encore officialisé, déjà rebooté chez Warner Montréal

Depuis 2015, Warner Bros Montréal planche sur un jeu de super-héros qui selon plusieurs rumeurs insistantes serait un nouveau Batman Arkham (les mecs ont déjà fait Origins), mais cette fois mettant en scène Damian Wayne, fils de Bruce.



On pensait que le jeu allait être dévoilé en début d'année (mais ce fut L'Ombre de la Guerre finalement) et il faudra apparemment s'armer de patience car selon l'oreille attentive de Jason Schreier, rédacteur de Kotaku ayant déjà lâché des infos sur cette suite, le projet aurait été rebooté entre temps, et il ne peut même plus affirmer que Damian sera au casting.



Cela nous rappelle qu'on ne sait toujours pas sur quoi bosse actuellement Rocksteady.