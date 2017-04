UK : deux records pour Persona 5 [UP] UK : deux records pour Persona 5 [UP]

L'institut Chart-Track déboule comme chaque lundi pour nous faire le point sur les succès du moment au Royaume-Uni et le numéro 1 de la semaine dernière est donc Persona 5, qui nous fait deux records : meilleur lancement de la série, et meilleur lancement dans l'histoire d'Atlus.



Pour l'anecdote, c'est la première fois qu'on voit sur ce territoire un J-RPG être à la première place depuis 2013 (avec la baisse de prix de NiNoKuni sur PS3). Final Fantasy XV aurait pu avoir cette chance si Square Enix n'avait pas décidé de le sortir en plein Black Friday où FIFA 17 était le roi incontestable.



Voici donc le top 20 :



1) Persona 5

2) Ghost Recon Wildlands

3) LEGO Worlds

4) GTA V

5) Mass Effect Andromeda

6) FIFA 17

7) The Legend of Zelda : Breath of the Wild

8) LEGO City Undercover

9) COD Infinite Warfare

10) Overwatch



11) Rocket League

12) Horizon Zero Dawn

13) WWE 2K17

14) Battlefield 1

15) Forza Horizon 3

16) Kingdom Hearts 1.5 + 2.5 HD

17) For Honor

18) 1-2 Switch

19) Destiny Collection

20) Watch Dogs 2



Deux flops à signaler :

- Bulletstorm Full Clip Edition (entrée à la 23ème place)

- Yo-Kai Watch 2 (entrée à la 36ème place)





[UPDATE]



- Pour Persona 5, la version PS4 représente 97% des ventes (3% sur PS3).



- 49% des ventes de LEGO City Undercover sont pour la version Switch (PS4 : 29%, One : 21%, PC : 1%).