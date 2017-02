Concept-arts du projet annulé de Sony Santa Monica Concept-arts du projet annulé de Sony Santa Monica

Erik San Juan, vous connaissez ? Sinon sachez qu'il s'agit d'un ancien employé de Sony Santa Monica, ayant travaillé sur les renders 2D & 3D pour divers jeux comme bien évidemment les God of War. Et c'est là que le groupe NerdLeaks intervient pour nous apprendre que son CV mentionne un titre « non annoncé » sur PS4, mais aussi et surtout annulé.



Sans que cela ne soit encore vraiment sûr, il devrait s'agir du fameux Darkside et après quelques jours d'investigation, les concepts-arts tombent pour montrer un jeu SF qui devait se dérouler en 2034 et porté sur l'exploration spatiale, avec son lot d'extra-terrestres et de bestioles improbables, dont une gigantesque créature sous-marine.



Aucune raison officielle n'a été donnée quant à son annulation mais selon Nerdleaks, il semble que plusieurs développeurs n'ont pas digéré la mise à la corbeille car ayant quitté le studio juste après.