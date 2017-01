Mega Blocks Halo : vidéo du spin-off annulé

Petite surprise du week-end avec la diffusion d'un atypique projet annulé :, un titre développé par N-Space en partenariat avec Microsoft, à destination de la Xbox 360 avant d'être annulé en 2013.Spin-off sauce TPS avec quelques features assez proches des jeux LEGO, le titre avait pour but de toucher un public plus jeune que la saga canonique, et on s'étonne encore de l'annulation vu l'apparent avancement du projet, et son potentiel commercial même auprès des plus gros fans. Tant pis.