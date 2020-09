Aventure

PC, PlayStation 4 et Xbox One

Mise à jour majeure du 26 novembre 2019

Mise à jour mineure du 19 décembre 2019

Mise à jour mineure du 5 mars 2020

Mise à jour mineure du 5 mai 2020

Mise à jour mineure du 9 septembre 2020

Bilan

Il y a un peu moins d’un an (le 11/11/2019), j’écrivais l’article “Quoi de neuf ? Praey for the Gods”, aujourd’hui, je vous propose de découvrir toutes les dernières nouveautés qui ont été ajouté au jeu grâce aux différentes mises à jour sorties depuis un peu moins d’un an.Pour rappel, Praey for the Gods, est un projet lancé le 6 juillet 2016 sur kickstarter et développé par quatre personnes. Le jeu est toujours en développement et est prévu sur. Cependant, les développeurs n'ont toujours pas annoncé de date pour la sortie du jeu. Alors que s'est il passé depuis le 11 novembre 2019 ? Eh bien, le jeu a connu une mise à jour importante et cinq "mineures".■ Nouveau dieu. Ce 6e dieu à l'apparence d'un serpent est nommé Dreki, il a la capacité de voler faisant alors de lui le second boss aérien du jeu.■ Mise à jour du système de caméra. Les développeurs ont revu le système de caméra lors des combats contre les dieux. La caméra se recentre automatiquement sur le dieu ce qui permet au joueur de se concentrer sur le duel.■ Ajout de la prise en charge du mode plein écran exclusif.■ Ajout de la police d'écriture OpenDyslexic pour les personnes souffrant de dyslexie.■ Ajout de la possibilité de sauter au-dessus des ondes de choc.■ Ajout d'un succès pour avoir survécu à Dreki.■ Quelques animations du personnage ont été retravaillés.■ Corrections de plusieurs bugs.■ Amélioration du rendu général du héros. Les cheveux, le visage ainsi que le mouvement des habits face au vent ont été retravaillés.■ Le combat au corps-à-corps profite maintenant d'un système de verrouillage plus simple.■ Lorsque le joueur fait un demi-tour rapide, une nouvelle animation est jouée.■ Ajout de deux nouvelles vues caméra afin que le joueur s'oriente mieux dans certains de ses déplacements, mais aussi pour se concentrer sur certains objets présents à l'écran.■ Corrections de divers bugs.■ Le lore du jeu fait enfin son apparition. Plusieurs documents sont maintenant disséminés dans le monde. Ces derniers peuvent être lus depuis l'inventaire ou lorsqu'ils sont ramassés et permettent d'en apprendre plus sur les dieux ainsi que le monde du jeu.■ Deux nouveaux succès en rapport avec les documents à trouver font leur apparition.■ Ajout d'une nouvelle police pour toutes les langues du jeu.■ Ajout de la fonction "Distance d'affichage" dans le menu "Graphique" pour pallier à quelques problèmes de chutes de FPS.■ Mise à jour des langues disponibles.■ Les Wraiths (fantômes) réagissent désormais lorsqu'ils sont face à du feu.■ Certains menus ont été modifier pour être adapté à toutes les langues disponibles.■ Les développeurs ont mis à jour leur moteur Unity afin d'optimiser le mieux possible le jeu.■ Le jeu a eu le droit à quelques optimisations notamment sur les effets de lumières et des ombres.■ Correction de divers bugs.■ De nouveaux totems ont été ajoutés et ces derniers permettent maintenant d'améliorer la santé ou l'endurance.■ Ajout d'un ennemi parasité.■ Ajout des poissons.■ Deux nouveaux succès liés à la collecte des totems ont été ajoutés.■ De nouvelles énigmes ont été ajoutés.■ Des champignons comestibles ont été ajouté un peu partout sur la carte.■ Il est maintenant possible de ramasser des objets en nageant ou en escaladant.■ Un mode ralenti se déclenche lors du coup final contre les boss afin de rendre le moment plus épique.■ Un repère lumineux a été ajouté aux prises du grappin lorsqu'il est à proximité.■ Les animations de marche, de courses, de sprint, etc. ont été améliorées.■ Un tas de bugs corrigés.■ Ajout d'un mode photo.■ Un menu "Statistiques" fait son apparition. Dedans, vous pourrez connaître le temps que vous avez passé sur le jeu, le temps que vous avez pris pour battre les dieux, savoir combien de fois vous êtes morts, etc.■ Ajout d'un chronomètre lorsque vous affrontez un dieu.■ La texture des vêtements ont été améliorées.■ Ajout de nombreux filtres (sépia, dynamique, etc.)■ Ajout de plusieurs options graphiques (pour la fourrure et les ombres).■ L'interface de la carte a été retravaillée.■ Et de nombreux bugs corrigés.Le développement de Praey for the Gods a l'air de se passer pour le mieux. Les développeurs arrivent à maintenir des mises à régulières avec de nombreux ajouts et en adéquation avec ce que la communauté souhaite. En un peu, moins d'un an, les développeurs ont sorti six mises à jour, mais qu'en est-il de la date de sortie ? Eh bien, il semblerait que le jeu n'ait jamais été aussi proche de sa version définitive. En effet sur la feuille de route de développement, seulement trois éléments sont encore en cours : la mise en place du 7e et 8e dieu ainsi que le portage console. La version finale du jeu pourrait donc être proposée dans un avenir proche (1er trimestre 2021 ?). En attendant, les développeurs entreprennent de nouvelles fonctionnalités comme l'ajout d'un mode de difficulté "Brutal", mais aussi d'un mode Permadeath. Quelques compétences liées au crafting sont envisagé ainsi que l'ajout de quelques quêtes annexes et quelques améliorations mineures.