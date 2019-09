Dans la veine deLorsque la guerre éclate au Royaume de Carmina, la jeune reine Mercia doit fuir. Poursuivie par ses ennemis, le seul moyen pour elle de sauver son royaume est de parcourir de nouvelles terres à la recherche d'alliés. Mais qui rencontrera-t-elle en chemin, et quels sinistres défis l'attendent ?

posted the 09/12/2019 at 01:45 PM by nicolasgourry