Éditeur : Funcom

Développeur : The Bearded Ladies

Genre : Stratégie/RPG

Disponible sur PC/PS4/XOne

Prévu sur Switch

Date de sortie : 30 Juillet 2019 (PC/PS4/XOne/Switch) -version Deluxe-

Langues : Anglais / Allemand / Français / Espagnol / Italien / Portugais / Russe / Japonais / Chinois / Coréen.

Pour cette version Deluxe

Cette version sortira en boite sur PS4/XOne/Switch



DLC : Seed of Evil

-Nouveaux lieux à visiter.

-Un nouveau personnage jouable : Khan the Moose.

Créé par une équipe incluant d'anciens concepteurs de HITMAN et le cocréateur de PAYDAY, voici Mutant Year Zero: Road to Eden, un jeu d'aventure tactique qui combine les combats au tour par tour de XCOM avec un système de jeu mêlant exploration et furtivité dans un monde repris par la nature... et les mutants.