la musique colle parfaitement à cette ambiance de chasseur de prime futuriste, de no man's land (qu'il soit glacé ou aride) et de technologie steampunk

Totalement représentatif de l'identité tant visuelle que musicale de Borderlands, le Ice de Jesper Kyd n'évoque en réalité pas tant que cela de vastes étendues enneigées

Je sais pas s'il a neigé par chez vous, ces dernières semaines, mais dans certaines régions, j'ai eu l'impression d'assister à la fin du monde. Les gens criaient, on se préparaient déjà à sacrifier les vieux pour manger leur viande sèches et tannées et on dessinaient des plans de fortune pour construire des bunkers à la va-vite. Pour -2° et 5 centimètres de poudreuse.(je suis français, pas canadien, donc j'ai le droit de me moquerToujours est-il que dans ces conditions, ça m'a rappelé de bon souvenirs suret ses énormes étendues glacières., désormais grand bonhomme de la composition musicale vidéoludique (), le danois donne une grosse partie de son identité à la saga de. S'occupant plus volontiers des thèmes servant à distiller une ambiance et à donner du caractère aux environnements - laissant à ses compèresle soin d'opérer lorsque l'action le réclame- , Kyd propose des accords simples et un son qui a "la force tranquille" en lui.Avec un rythme soutenu, les percutions et les cordes donnent une identité très western à. Pourtant un brin dénaturé par la distorsion sonore, légère mais palpable que les sonorités de guitare subissent,comme pourrait (bien mieux) le faire un Phendrana Drifts de Metroid Prime par exemple, mais il constitue en revanche un parfait exemple de ce que Borderlands est.