Battlechasers: Nightwar

Supports: PS4, Xbox One, Switch, PC & autres

Genre: RPG "à la japonaise"

Développeur: Airship Syndicate

Éditeur: THQ Nordic

Année de sortie initiale: 2017







Une direction artistique sublime par l'auteur Joe Madureira (bien connu des comicsvore, et aussi responsable des Darksiders), un système simple mais rudement efficace à base de tour par tour (très inspiré de Final Fantasy X), un gros challenge qui ne se résume pas à du pexage forcé mais qui encourage le joueur à prévoir plusieurs coups à l'avance et à se servir de nombreuses techniques offrant buff et malus divers, et des jolies musiques signées Jesper Kyd (Hitman, Assassin's Creed, entre autre). J'aimerais une suite, parce que le jeu se finit un peu brutalement après une intéressante montée en puissance. Le jeu était censé raconter la suite avortée du comics mais la fin du jeu est elle-même avortée finalement.