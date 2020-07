Éditeur : Team17

Développeur : The Game Kitchen

Genre : Plateforme/Action

Disponible sur PC/PS4/XOne/Switch

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Chinois / Portugais / Russe

DLC "The Stir of Dawn" Gratuit

Date : 4 Aout 2020

Le New Game +

Les voix mises à jour, avec le support de l'espagnol

Un nouveau système optionnel intitulé Three Penitence

De nouvelles histoires, PNJ, boss, ennemis et zones à explorer

De nouvelles exécutions et des contres inédits

Un système de map repensé, avec plus de lieux compatibles avec le voyage rapide

De nouveaux objets, de nouvelles animations, et une direction artistique des niveaux retravaillée

Divers équilibrages pour les prêtres, les rosaires et la Sword Heart

Une terrible malédiction s'est abattue sur Cvstodia et ses habitants ; ils l'appellent simplement : « Le Miracle ».Vous incarnez Le Pénitent, seul survivant du massacre du « Chagrin silencieux ». Piégé dans un cycle sans fin de mort et de résurrection, vous devez libérer le monde de son terrible destin et atteindre l'origine de votre angoisse.