Axel, Blaze, Adam, Floyd et Cherry vont faire un brin de ménage dans les rues de Wood Oak City.-Jouable jusqu’à 4 en local et jusqu’à 2 (co-op) en ligne.-12 Niveaux.

Éditeur : Dotemu Développeur : LizardCube / Guard Crush Games Genre : Beat them all Disponible sur PC/PS4/XOne/Switch Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Chinois / Coréen / Japonais / Portugais / Russe.

Beat'em All

posted the 04/30/2020 at 01:35 PM by nicolasgourry