VGM

MechWarrior sur Super Nintendo

Avec les processeurs sonores limités des machines 8 et 16-bits, il était évident qu'on ne pouvait pas produire des musiques aussi envoûtantes que celles d'un Nier ou aussi épiques que celles d'un Halo ; pourtant, bon nombre de compositeurs ont sut tirer profit des limites techniques des machines pour tout de même produire des sons qui servaient une atmosphère très propre aux jeux d'antan.Ici comme exemple, la musique de la première mission du jeu de pilotage de robot de guerre géant. Ce n'est qu'une mission de reconnaissance mais déjà on sent le danger et le sérieux de la situation, dès lors qu'on rencontre son premier adversaire, lui aussi à bord d'un terrifiant mecha de vingt mètres de haut, l'ambiance desservie par la musique prend tout son sens.Le compositeur de(le studio originaire d'Australie ayant développé MechWarrior sur SNES),, est à l'origine de cette bande-son à l'atmosphère rondement travaillée., loin de là puisque dans les années 1990 il signera l'OST d’énormément de jeux de qualité variable:À l'aube des années 2000,pour des jeux au départ pas franchement dingues comme Terminator 3: Rise of the Machines (l'adaptation directe du film) et Terminator 3: War of the Machines (scénario annexe basé sur le film).Sacré parcours qu'on aura l'occasion de détailler dans bien d'autres articles consacrés à la longue discographie du monsieur !