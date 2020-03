J'ai bien apprécié ce second épisode, contrairement au premier. C'est donc après 60h de jeu que je termine Nioh 2 au niveau 45 avec 18 millions d'amritas sur moi. 445 morts au total, je pensais pas être mort tant de fois.Faut avouer que certains ennemis me one shot sur les dernières missions. C'est surtout les quêtes annexes qui me prenaient plus de temps.J'ai passé un bon moment dessus, et il me reste encore quelques quêtes à terminer. Le soft reste tout de même perfectible sur certains points (OST, level design, bestiaire très pauvre, etc) mais ça reste quand même très bon.Je vais sûrement viser le 100%. J'imagine pas ce que ça va donner quand je vais utiliser tous les amritas sur moi pour level up. Si vous voulez un aperçu de certains combats de boss, j'ai posté quelques vidéos sur Twitter.