Disponible depuis le 27 août 2019 sur PC, Ancestors n'a pas su captiver l'attention de la presse.



Avec 70 tests, le jeu se dote d'un score metacritic de seulement 64/100. En ce qui concerne les avis des joueurs, on atteint presque le 6/10 en se basant sur 175 postes. Bien que cette moyenne soit biaisée par les nombreux 10 et 0.



Quoi qu'il en soit, Patrice Désilets a fait part de sa déception devant les critiques de son dernier jeu et a même accusé certains journalistes de ne pas avoir joué au titre. S'exprimant lors du Reboot Develop Red, l'ancien directeur créatif de la série d'Assassin’s Creed, a mis en doute la sincérité de certaines critiques. Voici ce qu'il en ressort :

« J’ai l’habitude d’avoir un score plus élevé que cela, c'est un peu le fameux "éléphant dans la pièce".



Mais les gens s'attendaient à ce que mon studio de 35 personnes sorte un jeu très proche d'Assassin's Creed, ce qui est tout simplement impossible. Nous avons pris de difficiles décisions afin de publier le jeu, et nous voulions qu'il soit différent.



Nous savons pertinemment que certains testeurs n’ont pas joué au jeu. Cela fait partie de notre industrie : ils doivent tester des jeux. Ils en ont 15 en une semaine et parfois ils n'ont pas le temps. Et comme Ancestors est si différent, certains d'entre eux sont "urgh, j'ai pas le temps".



Et nous savons que certains ont carrément inventé des mécaniques qui n'existent pas. Par exemple, il n'y a pas de feu et vous ne pouvez pas monter à cheval dans le jeu. Et pourtant, un testeur a dit "oh, ce n'était pas terrible de monter à cheval". Oui. Mon équipe a les nerfs, d'ailleurs.



Donc, s'il vous plaît, ne prenez pas de notes pendant notre discussion, principalement parce que je ne sais pas comment créer un jeu vidéo.



Président, PDG, responsable de 35 familles. Le concepteur de jeu en moi veut prendre une décision concernant la qualité et ainsi de suite, puis je me dis : "non, non, je suis responsable de ces personnes et je dois prendre une décision qui garantisse que le studio ne ferme pas, et que ça dure au moins deux ans ensuite"...



Sans eux, je ne serais pas ici. »

Ancestors : The Humankind Odyssey est prévu pour le 6 décembre prochain sur PS4 et Xbox One.

Cette version apportera un lot de nouveautés, qui sera également disponible sur PC. De nouveaux objectifs,

de nouveaux pop ups de tutoriel, de nouveaux menus de RPG, Évolution et Génération, etc, sont au programme.