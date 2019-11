Éditeur : Chucklefish Games

Développeur : ConcernedApe

Genre : Simulation

Disponible sur PC/PS4/XOne/Switch/PSVita/Mobile/Android

Langues : Japonais, Allemand, Espagnol, Portugais, Russe, Chinois, Anglais.

Mise à jour 1.4

Un événement end-game à découvrir au sein d'une construction désafectée

Un événement dédié aux conjoints une fois que le maximum de coeurs est atteint (14)

Près de 60 nouveaux objets

Nouvelles options de personnalisation (coupes de cheveux et vêtements)

Une refonte du jeu d'arcade Junimo Kart

La possibilité de doubler la surface d'une remise

Une déchiqueteuse à bois

La possibilité d'utiliser les commodes pour ranger les vêtements

Deux créatures inédites et deux nouvelles variations dans les niveaux miniers

Une amélioration inédite chez le forgeron

Un menu d'emotes

L'intégration des lettres dans l'onglet Collection

La prise en charge des discussions privées

Quatorze nouveaux morceaux

Mise en avant des objets nécessaires pour les dons au centre communautaire

Très nombreuses corrections et optimisations

Dans la veine de la licenceVous avez hérité de la vieille ferme de votre grand-père à Stardew Valley. Servez-vous de vieux outils et de quelques pièces pour démarrer une nouvelle vie à la campagne.Arriverez-vous à transformer ce lopin de terre à l'abandon en terre prospère ? Depuis l'arrivée de l'entreprise Joja Corporation, tout a changé et votre tâche ne sera pas simple. Le centre communautaire, auparavant le lieu le plus animé du village, est désormais en ruine. Mais la vallée regorge d'opportunités.Avec un peu de persévérance, vous pourriez bien être celui ou celle qui rendra à Stardew Valley sa grandeur d'antan !