Praey for the Gods est un jeu développé par le studio indépendant No Matter Studios, composé de trois développeurs. Vous êtes lâché sur une île gelée et inhabité, où votre seul moyen de survivre est de vaincre les dieux auxquels vous croyez.La dernière version importante (0.5.065) date du 27 septembre 2019 et ajoute bon nombre de nouveautés:Dans ce nouveau mode de jeu, les résistances du joueur sont simplifiées, la faim et le sommeil sont liés à la régénération de l’endurance, la résistance au froid ne baisse qu’en cas de tempête ou de froid extrême et cette résistance se régénère automatiquement une fois sortie d’une zone extrêmement froide.De plus dans ce mode, le joueur ne peut pas mourir de faim et d’épuisement et en difficulté facile ou normale, il n’est pas possible de mourir de froid.L’interface du joueur a également été mise à jour. La façon dont sont montrées les résistances et leurs influences sur l’endurance et la santé a changé. Chacun a maintenant une couleur qui leur est assignée et l’icône de faim et d’endurance ont été adapter à la nouvelle interface.Lorsque le joueur mange un aliment, une lueur verte sera appliquée sur l’icône d’endurance pour indiquer qu’un boost est appliqué.Une lueur bleue apparaîtra si le joueur est reposé, mais que son endurance est basse.Autour de la santé, une lueur orange indique maintenant la résistance au froid.Enfin, chaque résistance est maintenant calquée sur la jauge d’endurance afin de mieux indiquer leur taux de remplissage, de plus il est maintenant possible d’ajouter les résistances sous la jauge d’endurance afin d’avoir tout ce qui concerne l’état du personnage au même endroit.De plus, le joueur peut maintenant choisir d’afficher l’interface en permanence, la cacher automatiquement ou simplement de la désactiver.Les développeurs ont également ajouté quelques effets visuels pour chaque niveau de tenues actuellement disponible. Les développeurs promettent également d’ajouter de nouveaux équipements dans les mises à jour à venir.Plusieurs optimisations ont eu lieu avec cette mise à jour notamment sur l’utilisation de la mémoire vive et les temps de chargement.Le niveau de détail a également été mis à jour afin d’augmenter les performances globales.En juin, le moteur a reçu une mise à jour importante et a permis aux développeurs de commencer à travailler sur les portages consoles. L’idée est maintenant de travailler sur les versions consoles afin de lier le contenu supplémentaire tandis qu’un des trois développeurs se charge des versions consoles.Le jeu est ainsi disponible en accès anticipé depuis le 31 janvier 2019 et les développeurs ont annoncé que la version définitive serait disponible dans les 6 à 12 mois à venir, cependant cet intervalle peut devenir plus important en fonction de ce qu’ils aimeraient voir dans la version finale comme une amélioration du framerate, une meilleure fin et de nouveaux boss.Maintenant, bien que le développement du portage console progresse correctement les développeurs ont décidé de ne pas donner de date pour la version finale.