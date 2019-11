Éditeur : Team17

Développeur : The Game Kitchen

Genre : Plateforme/Action

Disponible sur PC/PS4/XOne/Switch

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Chinois / Portugais / Russe



Édition Simple / Édition Collector.

Limited Run

Une terrible malédiction s'est abattue sur Cvstodia et ses habitants ; ils l'appellent simplement : « Le Miracle ».Vous incarnez Le Pénitent, seul survivant du massacre du « Chagrin silencieux ». Piégé dans un cycle sans fin de mort et de résurrection, vous devez libérer le monde de son terrible destin et atteindre l'origine de votre angoisse.