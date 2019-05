Trine 4: The Nightmare Prince renferme une nouvelle histoire réunissant Amadeus, Pontius et Zoya.Après des années de séparation, l'Académie Astral a demandé aux trois héros de l'aider à retrouver le prince Selius.-Jouable en local ou en ligne, jusqu'a 4 en coop.

Éditeur : Modus Games Développeur : Frozenbyte Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch Date de sortie : 2019 -Le jeu sortira en version dématérialisé et en version physique-

posted the 05/14/2019 at 12:40 PM by nicolasgourry