C'est unavec génération procédurale des niveaux.-11 Niveaux-2 Boss-Plus de 50 armes et sorts

Le jeu a été vendu à 1 million d'exemplaires. 60% des ventes sont la version PC. Pour les versions consoles, c'est sur Switch qui l'a été le plus vendus. Anecdote, Dead Cells était un peu le projet de la dernière chance pour le développeur.

Éditeur : Motion Twin / Merge Games Développeur : Motion Twin Genre : Action/Plate-forme/Rogue-like Disponible sur PC/PS4/XOne/Switch Langues : Anglais / Allemand / Français / Espagnol / Néerlandais / Italien / Portugais / Russe. -Le jeu existe en dématérialisé et en boite-

Like

Who likes this ?

posted the 03/24/2019 at 06:35 PM by nicolasgourry