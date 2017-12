1. C’est quoi Dreams ?

2. Le mode Histoire

3. Créer un environnement dans Dreams en 5 minutes

4. Créer un niveau dans Dreams en moins de 10 minutes

Après le Playstatation Expeirence,partage une série de 4 vidéo surmettant en avant certains aspects de l'ambitieux projet de. Regardez ainsi ce que vous pouvez faire dès le début du jeu, le mode histoire et ses personnages principaux, puis les modes de créations avec le PS Move ou une Dualshock 4.nous expliquent Dreams en quelques mots.Un premier aperçu de la narration du mode Histoire de Dreams, construit avec les même outils que ceux que vous aurez à disposition dans le jeu.Le directeur Artistique Kareem Ettouney créé un environnement avec le mode Dream Shaping du jeu.Enfin, le Level Designer John Beech présente un niveau jouable du début à la fin.On a également eu droit à une deuxième présentation.■Co-op locale jusqu' à 4 joueurs. Le multijoueur local au lancement, en ligne après pour ne pas le rusher.■Lorsque vous construisez une map (en liant plusieurs niveaux entre eux), la progression peut être prise en compte.■Possibilité de faire du combat tour par tour, de même que générer du loot aléatoirement.■PS4 Pro: option 4K ou mode arcade (framerate) en 1080p. Dreams peut atteindre les 60fps dans certaines parties du jeu/niveau les moins complexes même sur la PS4 de base. Pour les niveaux plus complexes l'équipe visent les 30fps. La PS4 Pro permet ainsi d'avoir plus de contenus pouvant atteindre les 60fps■Mais tous les outils et contenus sont identiques sur pro & base afin de ne pas diviser la communauté■Une question qui revient souvent concernant la taille d'un seul niveau. En gros, aucune limite de taille. Mais les plus gros niveaux doivent rester simples en terme de détails. En effet la limite du thermomètre concernent non pas la taille, mais la complexité d'un niveau.■Les aspects plus profonds et complexes de la création seront abordés en détails l'année prochaine.Ci-dessous, tout ce qui est possible de faire. Autant dire qu'il y a de quoi faire !