petite infos pour les intéressé, le petit jeux de gestionc'est mis à jour.L’intérêt docteur? en bien on peux faire des sélection multiple, la balance de difficulté du mode histoire à été revus......Et c'est tout? Bin non, le jeux à été totalement localisé en français et allemand alors qu'il ne proposait que l'anglais.Donc les gens réfractaire qui aime les petit jeux de gestion mais qui n'ont pas sauté le pas à cause de la barrière de la langue sachez que le jeux est dorénavant en français.