Le prochain long métrage des studios d'animations Disney se dévoile avec un 1er trailer !Un film d'action aventure semble se "dessiner" au sein des studios Disney.Un trailer pour la saison 2 de The Mandalorian. Premier épisode la semaine prochaine !Une nouvelle saison des Animaniacs débarque plus de 20 ans plus tard sur Hulu, une autre plateforme de streaming possédée à 70% par la Walt Disney Company.