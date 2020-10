Le jeu sort donc sur steam mondialement le 29 octobre et sur ps4 seulement en asie pour le moment à la même date et à voir s'il sera en anglais comme le précédent.Pour le reste du monde sur ps4 l'éditeur dit travailler dur pour le sortir le plus vite possible.à titre de comparaison le précédent jeu ressemblait à ça:Perso j'ai hâte de le faire en espérant qu'il soit un minimum opti sur ps4

posted the 10/14/2020 at 06:22 AM by kalas28