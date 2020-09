Films & Séries

L’accès à la plate forme américaine de streaming d'anime Funimation appartenant à Sony (comme Wakanim en France) est offert pendant 2 mois à tous les abonnements Xbox Game Pass Ultimate aux USA.Même si Sony possède Funimation, cela n'a pas empêché un gros accord numérique avec son principal concurrent.Le Xbox Game Pass est si puissant que même Sony veut surfer sur la vague. Selon les rapports du site Comic Book ( https://comicbook.com/anime/news/microsoft-xbox-funimation-premium-plus-anime-gaming-promotion/ ), Funimation, propriété de Sony, offre gratuitement deux mois de son offre illimité "Premium Plus" aux abonnés Xbox Game Pass Ultimate.La promotion doit faire partie du système de récompenses "Avantages du Xbox Game Pass Ultimate", qui comprenait des promotions telles que des abonnements premium gratuits à Spotify dans le passé. ( https://www.xbox.com/fr-FR/xbox-game-pass/perks A noter que ni Xbox ni Funimation n'ont encore confirmé la promotion, et la page des avantages ne mentionne pas l'accord. La promo dure apparemment jusqu'au 26 octobre. Le communiqué de presse cité par Comic Book ne se trouve nulle part non plus.Voici le communiqué selon le site Web :L’opération est étonnante. Sony a acquis une participation de 95% dans Funimation en 2017 pour 143 millions de dollars et il est plutôt intéressant de voir Sony soutenir Microsoft en ajoutant de la valeur à un service concurrent.Source et article original :