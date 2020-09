VoilàAlors, c'est pas forcément que je boycotte la compil', hein (Bouh ! Des roms !), c'est juste que possédant encore chacun de ces trois jeux sur des consoles qui sont toujours branchées chez moi, je n'en ai pas spécialement l'utilité.(D'ailleurs si vous avez jamais joué à Galaxy, ça me semble un achat obligatoire, du coup).Mais bon, moi, ça m'a donné envie de me refaire du Mario 64 en portable. Mais pas cette version. Je me suis dit "Hey, mais j'avais pas la version DS, dans ma collec'?" Si. Mais elle a disparu. Genre encore un truc que j'ai prêté et que j'ai jamais revu...Bref, je l'ai racheté pour une vingtaine d'euros, état neuf et tout. Et franchement, cette version est toujours aussi géniale (mais pourquoi, POURQUOI Nintendo n'a-t-il pas choisi d'adapter celle-là sur Switch ?)Avant, on se prenait pas la tête avec les distinctions "remake / remaster" mais le fait est que ce truc est un vrai remake.Les graphismes ont été sacrément améliorés (même si la faible réso de la DS atténue forcément le tout), mais aussi plein d'ajouts ont été effectués : on a maintenant quatre personnages (on démarre d'ailleurs avec Yoshi !) au gameplays bien distincts, y'a plein de nouveautés dans les niveaux et une blinde de mini-jeux ultra sympas !Bref, ce jeu est une pépite. A faire sur 3DS, par contre, parce que le stick remplace de base la croix directionnelle. On perd le côté "analogique" (le stick ne fait qu'émuler la croix) mais on s'en sort très bien. Sur DS, à la croix uniquement, c'était chaud, ou alors avec l'écran tactile (avec le strap à mettre sur le pouce !) c'était pas évident. Là, au stick, pas de problème.J'y joue sur 3DS XL, et franchement, l'image passe toujours nickel pour un vieux jeu comme ça.Une excellente version ! Je vous la conseille si vous voulez dignement fêter l'anniversaire de Mario sans pour autant investir dans la compil' Switch