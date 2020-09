Ubisoft communique sur la retraite de Michel Ancel et son départ de l’éditeur français : “Grand passionné de nature, Michel cultive depuis longtemps un projet personnel consacré à la protection de la vie sauvage. Ce projet de création d’un sanctuaire pour la faune sauvage, dans la région de Montpellier, prend aujourd’hui de l’ampleur, et Michel souhaite pouvoir s’y investir pleinement. Michel est à l’origine de quelques-unes des plus belles franchises d’Ubisoft et de l’industrie, comme Rayman, et Les Lapins Crétins ou encore Beyond Good and Evil, dont le deuxième opus, Beyond Good and Evil 2, est en cours de développement. Les équipes d’Ubisoft Montpellier se concentrent actuellement sur les principales étapes de développement et de production du jeu, dans la droite ligne de la vision bâtie par Michel. Elles partageront leurs progrès avec la communauté de fans dans les mois qui viennent. Nous remercions Michel pour la formidable vision créative qu’il a apportée chez Ubisoft tout au long de sa carrière, et nous lui souhaitons tout le meilleur pour cette nouvelle page de sa vie professionnelle.”

