Bonjour à tousLes VRP de Playstation qui ont raye de la terre la mention PC sur certain jeux.Mais n'oublions pas qu'il essaye d'être un max dans le flou pour lance la max sur les préco.Petit rappel des filoutagesDeath StrandingFinal Fantasy VIIProject AthiaSpiderman Miles Morales finalement sur ps4Final Fantasy XVI (erreur humaine lul)Horizon 2 finalement sur ps4Demon's Souls (erreur humaine lol)Interview with Jim Ryan- more PS5s will be available than PS4s in 2013- "99%" of PS4 games can be played on PS5Suis je frustré ? OuiFaut-il craquer 580€ pour la ps5 pour DSR ? Non