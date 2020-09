Caractéristiques de la carte:

Conclusion:

Test réalisé sur la configuration suivante:



Après une présentation en ce début du mois qui a bien fait parler d'elle. Voici les test de la RTX 3080 basé sur la nouvelle architecture ampère.Dimensions: 285 x 112 x 39 mmEquerre PCI: 2GPU: GA102Fréquences: 1440 MhzBoost à 1710 MhzMémoire: 10 Go GDDR6XFréquences: 1188 MhzSorties vidéo: DisplayPort 1.4a x 3, HDMI 2.1Ventilateurs: Deux ventilateurs de 88 mmMode fanless: OuiBackplate: OuiAutre: Leds blanchesDans les jeux qui gèrent les technologies Ray Tracing et DLSS, les gains par rapport à la génération RTX 2000, sont conséquents et appréciables. Concrètement, NVIDIA propose une RTX 3080 capable de gérer pleinement le 4K et le Ray Tracing, avec un potentiel certains pour les futurs titres AAA- Intel Core i7 8700K- AORUS Z370 Ultra Gaming- 16 Go Trident Z à 3200 Mhz- SSD 750 Go- Drivers Geforce 452.06 pour les RTX 2000, driver Radeon 20.8.2 pour les RX 5000, Geforce 456.16 pour les RTX 3080- OS Windows 10 x64Alors allez vous craquer?Attende le teste de la TRX 3070?Attendre les cartes AMD?