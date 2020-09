La vidéo de Star Wars Squadrons, superbe, publié par Shanks aujourd'hui m'a fait me rappeler que The Witcher 3 avait eu droit en 2015 à une superbe petite animation en CGI lui aussi !Je l'ai revu aujourd'hui et j'étais toute contente de voir à quel point CD Projekt Red est en avance sur sur temps ! J'ai hâte de lancer Cyberpunk 2077 sur Xbox One FAT en attendant d'avoir mieux un jour