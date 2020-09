Du a la sous traitance en Inde.Auparavant, il leur fallait six mois pour réaliser un modèle de voiture par un artiste 3D. Pour GTSport, chaque voiture de course GR2/3 fictive prenait également six mois supplémentaires, car ils devaient concevoir eux-mêmes les voitures pendant un an au total pour produire chaque voiture de course fictive."Selon certains postes sur le site professionnel de portfolio artistique ArtStation, PD a externalisé non seulement les experts locaux mais aussi ceux du monde entier.HansaPallavi Srinivasan, une artiste spécialisée dans les images de synthèse 3D pour l'automobile, a publié une partie de son portfolio sur ArtStation. Srinivasan travaille pour une société appelée izmo, basée à Bangalore, qui semble travailler sur les modèles 3D de Gran Turismo® depuis 2018. Les voitures présentées dans le portfolio sont la Toyota Tundra TRD Pro, introduite en v1.40 en juin 2019, et la Porsche 911 993 Carrera RS ClubSport de la mise à jour v1.53 de décembre 2019.Selon un article de son propre blog, Mme Srinivasan était responsable des "modèles mid-poly de l'intérieur et de l'extérieur". Il est intéressant de noter qu'il s'agit d'un projet en cours pour izmo, et que d'autres voitures sur lesquelles elle a travaillé n'ont pas encore fait leur apparition dans le jeu.En réponse à une question sur le site d'ArtStation, M. Srinivasan indique également que le modèle du véhicule provient des scans de Polyphony plutôt que de données CAO, et que cette voiture a mis environ trois mois à être terminée. C'est une accélération significative par rapport aux précédents jeux Gran Turismo®, six mois étant le chiffre normalement cité".Bref le développement de GT7 sera bien plus rapide qu'on le pensait et tant mieux.