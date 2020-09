Fall Guys est tout simplement ma surprise de l'année, déjà que ça fait du bien de jouer a un jeu tout mignon comme ça sur PS4 (marre des multi pan pan boum boum) mais en plus il est venu de nulle part avec un concept assez original (Intervilles, Takeshi's Castle a 60 en ligne).Le jeu demande un entrainement de plusieurs heures et une certaine dextérité (avec un facteur de chance aussi) pour avoir le TOP 1.Mais après pas mal de games, j'ai enfin compris qu'on peut dégager les autres (surtout les forts) avec une très grande lâcheté pour limiter les places en finale et donc avoir plus de chance de gagner la couronne.Cette pratique sournoise de pousser les autres est vraiment dégueulasse, il y a en plus deux niveaux où c'est vraiment cheater de le faire.Petite compilation de mes meurtres sur Fall Guys. Âmes sensibles s'abstenir. Attention crimes odieux dans la vidéo. Que j'ai honte, pardon...Lien direct de la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=aYjs8rg73ws