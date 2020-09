Pas de VR, parce qu'il fait beau et qu'il faut en profiter. J'ai mis sur ma chaine Youtube consacrée à la VR une vidéo HS que je vous partage. Montage fait en un temps record en ce qui me concerne (3h00), je m'améliore et ça c'est cool pour moi.Bon visionnageEt pour les rush, capturés avec une DJI Osmo Pocket dans la poche, je la sortais de temps en temps pour capturer, pas de prise de tête, pas d'arrêt dans ma petite rando, et ça c'est cool aussi. Parce que bon, chiant de sortir tout le matos vidéo conventionnel quand on veut se promener tranquillement.