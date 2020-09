Au début du mois d'Aout, alors que l'addon Shadow Bringer de FFXIV recevait sa grosse mise à jour avec l'extension de l'essai gratuit du jeu étendue jusqu'à la fin de l'addon Heavenward et le level 60, une annonce pourtant de taille est passé inaperçue.FFXI, le daron des MMORPG du studio, que la majorité croyait mort depuis 2016 avec la fermeture des serveurs PS2 et 360 et Rhapsodie of Vanadiel qui concluait l'histoire, s'est offert un nouveau gros contenu scenarisé qui s'étalera sur près d'un an et demi de mise à jour.Le nom de ce contenu , "The Voracious Resurgence"C'est Akihiro Yamada(Lodoss, Lady of Falis, Raxephon, Castlevania Vampire Kiss, Front Mission) qui illustre le jeu alors que Yaeko Sato (FFXI Promathia At Urghan et Adoulin) sera au scenario.A la production, on retrouve Akihiko Matsui (Chrono Trigger, Legend of Mana)Le staff ne parle pas de nouvel addon car ce contenu n'inclue ni nouvelles zones ni nouveaux metiers, reste que ça fait plaisir de voir ce titre revenir à la vie.Retour à la vie qui a mon avis est en partie dû à sa communauté de moddeurs.Depuis 2017 et le moment où le jeu est devenu compatible avec DGvoodoo, la communauté de modding de FFXI(qui était quasiment morte en 2010, se limitant a quelques visage de PNJ HD et des mod erotiques) est reveillé avec le but de massivement passer le jeu en HD vu que ça devient alors possible sans faire ramer le jeu.Tout les monstres du jeux ont eu des texture HD, de nombreuses zones (upscale par Gigapixel ou carrement un vrai retexturing complet), de nombreux PNJ et equipements.Bref, un plaisir pour les yeux dont je vous parlerait en détail dans un autre article vu que je fait partie de cette petite communauté(on doit être 20 moddeur max au total) de moddeursSachant en plus que le staff a annoncé l'an dernier travailler sur quelque chose de gros pour 2022 et les 20 ans du titre, quelque chose qui ne sera pas le remplacement du jeu par son équivalent mobile vu que le staff est conscient que les joueurs de FFXI sont attaché à son gameplay oldschool, FFXI a encore de quoi nous surprendre et attirer du monde.