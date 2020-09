Selon une première analyse de Digital Foundry, la RTX 3080 peut offrir jusqu'à 80% de performances supplémentaires que la RTX 2080 sur certains jeux.RTX 3080 vs RTX 2080 (4K/Ultra)- Borderlands 3 : +81.6%- Doom Eternal : +84.2%- Shadow of the Tomb Raider :+69.8%- Control : +77.6%- Quake 2 (RT) : +92.3%- Control (High RT + DLSS) : +77.6%Pour rappel, il y avait globalement + 77.6% de performances supplémentaires entre la GTX 980 et la GTX 1080.Pour rappel, selon Nvidia, la RTX 3070 s'aligne sur les performances d'une RTX 2080 Ti tandis que la RTX 3080 surpasse aisément la RTX 2080 Ti et est deux fois plus puissante que la RTX 2080.La RTX 3060 n'a pas encore été annoncé par Nvidia, ce sera pour plus tard, on peut s'attendre qu'elle offre des performances comparables à une RTX 2080.