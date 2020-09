« Elle va permet un chargement rapide et une décompression des ressources de jeu basé sur le GPU. accélérant les performances en entrée/sortie jusqu’à 100 fois par rapport aux disques durs et aux API de stockage traditionnelles. En conjonction avec la nouvelle API DirectStorage pour Windows de Microsoft, RTX IO décharge des dizaines de cœurs CPU de leur travail vers le GPU RTX, améliorant ainsi le nombre d’image par seconde et permettant un chargement quasi instantané des jeux. »

C'est l'une des grosses annonces de Nvidia lors de sa conférence, le RTX IO.Nvidia précise :Cette nouvelle technologie va permettre, comme sur PS5 et XSX, de stocker les données compressées sur le SSD et les transférer directement dans la mémoire vidéo du GPU sans passer par le CPU.Selon Nvidia, RTX IO va permettre de réduire jusqu’à 20x l’utilisation CPU pour les taches de décompression des données, et permet de multiplier par 100 le débit en lecture pour atteindre 14 Go/s contre les 9 Go/s annoncés par Sony pour la PS5.