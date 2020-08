Après avoir vu le trailer world premiere et le trailer de gameplay, il ya pas un problème ?

C'est quoi ce gameplay de Batgirl mal foutu ? On dirait qu'on est revenu 10 ans en arrière.

- Alors déjà je comprend pas le délire de leurs armes qui brille et le bordel dans les combats que ce soit Robin ou Red hood on est dans Tron c'est pas possible.

- Le jeu est hors continuité, il a rien voir avec les arkham. Que ce soit le gameplay ou l'histoire ça n' à rien à voir j'ai l'impression.

- L' IA des enemies est fabuleux j'ai l'impression de revenir en arrière.

- les costumes sont horrible je suis désolé autant le costume de Robin ça va autant Batgirl en violet jaune, elle ressemble plus à un power rangers qu'autre chose.

- Dans le gameplay j'ai remarqué que le côté réaliste des arkham a complètement disparu, c'est assez cartoonesque et très ressemblant à des jeux mobile.

- très déçu aussi de l'infiltration et le côté raide/mou de la chose et d''ailleurs je comprends pas comment Robin fait pour ce teleporter pour attaquer les ennemis mais bon passons.

- le seul point positif c'est la cour des hiboux qui reste intéressant et exploitable.

Je pensait qu'on pouvait pas faire pire que avengers mais ils l' ont fait c'est vraiment du foutage de gueule !

3 ans de développement pour ça ! Arkham origin était tellement bien ! Pourquoi ne pas faire de suite à celui ci enfin bref vraiment la douche froide pour moi et vous votre avis sur ce gameplay ?