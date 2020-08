Après des mois de teasing intensif, voilà que Warner officialise enfin son jeu "Batman" sans Batman... Ça a été la douche froide pour pas mal de monde dont moi, et vous quel est votre avis sur cette "révélation" ?PS : Les commentaires à base de "gneugneu" vous êtes jamais content seront supprimés, pas envie que ce soit la guerre dans les com1 : Grave emballé, vivement qu'on en sache plus ! (1 vote)2 : J'attends d'en savoir plus, trop tôt pour se prononcer maintenant (0 vote)3 : Disons que je m'attendais pas à ça un peu déçu (1 vote)4 : Grave déçu, c'est la douche froide... (1 vote)5 : Ça à l'air d'être de la merde ! (0 vote)Répondez avec les chiffres pour aller plus vite